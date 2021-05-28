ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU -Московский баскетбольный ЦСКА потерпел поражение от турецкой команды "Анадолу Эфес" в матче "Финала четырех" Евролиги.

Встреча в Кельне завершилась со счетом 89:86 (25:15, 24:22, 22:18, 18:31) в пользу клуба из Турции.

В решающем матче "Анадолу Эфес" сыграет с победителем пары "Барселона" (Испания) – "Милан" (Италия). Игра пройдет 30 мая.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял второе место и, согласно формату, в четвертьфинале ему досталась команда с седьмого места, которое занял турецкий "Фенербахче". Пройдя "Фенербахче", армейский клуб вышел в "Финал четырех".

ЦСКА складывает полномочия действующего победителя Евролиги, он выиграл ее в сезоне-2018/19. Предыдущий сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.