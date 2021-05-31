Сборная России по самбо будет выступать без своего гимна на ЧМ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В честь российских самбистов на чемпионате мира в Ташкенте будет звучать отрывок из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского, который заменит гимн РФ, запрещенный после решения Спортивного арбитражного суда.

Об этом сообщил "Интерфаксу" президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Если нам скажут выступать с другой музыкой, мы выберем иную композицию. Это не самое важное, главное выступить и победить", - добавил он.

Чемпионат мира по самбо 2021 года пройдет в Ташкенте с 12 по 14 ноября.

В декабре 2020 года Спортивный арбитраж вынес решение по спору между WADA и РУСАДА, по которому российским спортсменам на два года запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира со своими флагом и гимном.