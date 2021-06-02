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ПМЭФ-2021

Карен Хачанов проиграл во втором круге Roland Garros

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от представителя Японии Кеи Нисикори в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (турнира Большого шлема Roland Garros).

Результат матча, ставшего пятисетовым, - 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4 в пользу Нисикори. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.

В настоящее время Хачанов занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 25-е место, Нисикори – 49-е.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.

теннис

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