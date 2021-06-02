Россиянин Сафиуллин проиграл во втором круге Roland Garros

В женском одиночном разряде поражение потерпела Кудерметова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в матче второго круга Roland Garros ( Открытый чемпионат Франции).

Результат встречи, продолжительность которой составила 2 часа 27 минут, 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:1) в пользу Зверева.

Зверев в настоящий момент занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Сафиуллин располагается на 182-й строчке.

Помимо Сафиуллина из представителей российского тенниса турнир в одиночном разряде покинула Вероника Кудерметова. 30-я ракетка мира потерпела поражение от чешской теннисистки Катерине Синяковой – 6:7 (7:9), 7:5, 5:7. Игра длилась 2 часа 52 минуты.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.