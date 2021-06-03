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Россиянка Грачева вышла в третий круг Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла итальянку Камилу Джорджи в матче второго круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 6:2 в пользу Грачевой. Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут.

Грачева занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Джоржди идет на 80-й строчке.

В следующем раунде Грачева сыграет против украинки Марты Костюк (81).

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.

теннис

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