Россиянка Грачева вышла в третий круг Roland Garros
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла итальянку Камилу Джорджи в матче второго круга турнира Большого шлема Roland Garros.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 1:6, 6:2 в пользу Грачевой. Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут.
Грачева занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Джоржди идет на 80-й строчке.
В следующем раунде Грачева сыграет против украинки Марты Костюк (81).
Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.