Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF1Начало в 16:15Швейцария ШвейцарияГермания ГерманияQF2Начало в 16:15США СШАСловакия Словакия

Россиянка Александрова проиграла во втором круге Roland Garros

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции.

Встреча Roland Garros завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Крейчиковой. Продолжительность игры составила 1 час 8 минут.

Спортсменки являются соседями по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA): Александрова занимает 34-е место, Крейчикова располагается строчкой выше.

Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.

теннис

Новости по теме

Новости

Симоне Индзаги стал новым главным тренером "Интера"

Пандемия коронавируса

Президент оргкомитета высказалась против отмены Олимпиады из-за пандемии

Россиянин Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Россиянин Медведев вышел в третий круг Roland Garros

Карен Хачанов проиграл во втором круге Roland Garros

Евро-2020

Дания отказала в просьбе допустить российских болельщиков на матч Евро-2020

Дания отказала в просьбе допустить российских болельщиков на матч Евро-2020
Евро-2020

Названа окончательная заявка сборной России на Евро-2020

Названа окончательная заявка сборной России на Евро-2020
Евро-2020

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей
Чемпионат мира по хоккею-2021

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Чемпионат мира по хоккею-2021

Канада вышла в плей-офф после победы Германии над Латвией

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России разгромила Белоруссию

Сборная России разгромила Белоруссию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код