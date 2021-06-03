Россиянка Александрова проиграла во втором круге Roland Garros
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции.
Встреча Roland Garros завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Крейчиковой. Продолжительность игры составила 1 час 8 минут.
Спортсменки являются соседями по рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA): Александрова занимает 34-е место, Крейчикова располагается строчкой выше.
Соревнования в основной сетке в рамках Roland Garros проходят с 30 мая по 13 июня.