Подозреваемую в "договорняке" российскую теннисистку отпустили из-под стражи в Париже

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Французские следователи отпустили в пятницу вечером из-под стражи теннисистку из РФ Яну Сизикову, сообщает Le Parisien.

"Ее отпустили в пятницу. Расследование продолжается во Франции и за ее пределами", - пишет издание. В статье отмечается, что в ходе обыска в гостиничном номере Сизиковой ничего существенного не нашли.

Ранее парижские СМИ сообщили, что вечером 3 июня Сизикову задержали по подозрению в том, что она умышленно проиграла матч во время прошлогоднего турнира Roland Garros. По ее данным, 26-летнюю спортсменку задержали после теннисного матча.

Le Parisien пишет, что задержание связано с расследованием, начатом в октябре прошлого года прокуратурой Парижа, по делу о "мошенничестве в организованной группе" и "активной и пассивной спортивной коррупции".

Следователи изучают матч парного женского разряда первого тура Roland Garros 2020 года, на котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынок Андреи Миту и Патричи Марии.

По данным СМИ, расследование сосредоточено на "подозрительных ставках", сделанных на точный результат пятого гейма второго сета. Этот гейм Сизикова и Бренгл проиграли всухую, несмотря на то, что в нем была их подача. При этом в разных странах были сделаны очень крупные ставки именно на этот гейм.

По итогу матча румынки, которые были фаворитами, выиграли со счетом 7-6, 6-4.

Россиянка не входит в число сильнейших теннисисток мира: в парном разряде она значится на 101-м месте в мире, а в одиночном - на 765 месте.

Le Parisien напоминает, что участие теннисистов в мошенничестве, связанном со ставками, - не новое явление. Так, в 2019 году более 20 игроков были отстранены от матчей как раз по подозрению в подобных незаконных схемах.