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Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде после триумфа в одиночном

Крейчикова выиграла Roland Garros в парном разряде после триумфа в одиночном
Барбора Крейчикова и Катерина Синякова
Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали победительницами турнира Большого шлема Roland Garros в женском парном разряде.

В финале соревнования во Франции они победили представительницу Польши Игу Швентек и американку Бетани Маттек-Сандс. Результат противостояния – 6:4, 6:2 в пользу теннисисток из Чехии.

Таким образом, Крейчикова выиграла второй титул на Roland Garros-2021. Накануне она выиграла турнир в одиночном разряде, победив в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

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