Джокович выиграл Roland Garros-2021

Он стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира Большого шлема Roland Garros-2021 в мужском одиночном разряде.

В финале соревнования во Франции он нанес поражение пятой ракетке мира, представителю Греции Стефаносу Циципасу – 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича.

Таким образом, 34-летний Джокович в 19-й раз выиграл турнир Большого шлема, в том числе во второй раз – Roland Garros. 22-летний Циципас, в свою очередь, впервые участвовал в финале соревнования Большого шлема.

Из российских теннисистов дольше всех по турнирной сетке Roland Garros-2021 прошел Даниил Медведев. Он вышел в четвертьфинал, где уступил Циципасу.