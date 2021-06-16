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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Германии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение австралийцу Джордану Томпсону в матче второго круга проходящего в Галле (Германия) турнира категории ATP 500 Noventi Open.

Результат встречи – 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место, Томпсон – 81-е.

В следующем матче российский теннисист сыграет со 128-й ракеткой мира немцем Филиппом Кольшрайбером.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 тыс. евро.

теннис

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