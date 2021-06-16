Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Германии
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение австралийцу Джордану Томпсону в матче второго круга проходящего в Галле (Германия) турнира категории ATP 500 Noventi Open.
Результат встречи – 6:4, 6:4 в пользу россиянина.
Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место, Томпсон – 81-е.
В следующем матче российский теннисист сыграет со 128-й ракеткой мира немцем Филиппом Кольшрайбером.
Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 тыс. евро.