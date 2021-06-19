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Англия и Шотландия сыграли вничью в матче Евро-2020

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сборные Англии и Шотландии не забили мячей в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счетом 0:0.

Англия делит лидерство с Чехией в группе D, команды набрали по 4 очка. У Шотландии и Хорватии по одному очку.

В последнем туре группового этапа Чехия сыграет против Англии, а шотландцы встретятся с соперниками из Хорватии. Обе встречи пройдут 22 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Всего в турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.

Евро-2020 Англия Шотландия

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