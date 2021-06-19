Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Германии
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил представителя Грузии Николоза Басилашвили в полуфинале теннисного турнира ATP 500 Noventi Open, проходящего в Галле (Германия).
Результат встречи – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.
Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место, Басилашвили – 30-е.
В финале турнира россиянин сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Уго Умбер (Франция).
Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 тыс. евро.