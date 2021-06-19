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Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Германии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев победил представителя Грузии Николоза Басилашвили в полуфинале теннисного турнира ATP 500 Noventi Open, проходящего в Галле (Германия).

Результат встречи – 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.

Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место, Басилашвили – 30-е.

В финале турнира россиянин сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Уго Умбер (Франция).

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 тыс. евро.

теннис

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