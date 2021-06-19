Франция и Венгрия сыграли вничью в матче Евро-2020

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сборные Франции и Венгрии сыграли вничью 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Венгр Аттила Фиола открыл счет в матче, точно пробив по воротам в конце первого тайма (45+2). Игрок сборной Франции Антуан Гризманн сумел сравнять счет на 66-й минуте.

Венгрия и Франция играют в группе F, в которой также выступают сборные Португалии и Германии.

В заключительном туре Франция сыграет против Португалии, Венгрия встретится с Германией. Оба матча запланированы на 23 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.