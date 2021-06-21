Путин в понедельник встретится с главой ФИФА

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов - конечно, и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира. Всегда страна, которая предшествует, делится своим опытом, своими наработками. И конечно, в этом плане наше взаимодействие с Катаром находится на весьма и весьма хорошем уровне", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Кроме того, напомнил он, Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в августе - это тоже будет обсуждаться Путиным и Инфантино.

"И сам Инфантино сегодня в Питере посетит матч Бельгия-Финляндия", - добавил Песков.

51-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года.