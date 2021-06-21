Клишина не выступит на чемпионате России в Чебоксарах из-за длинного перелета из США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российская легкоатлетка Дарья Клишина, находящаяся в США, отказалась от участия в чемпионате России, который стартует на этой неделе в Чебоксарах.

"На чемпионате России, который состоится уже совсем скоро в Чебоксарах, мы с тренером решили не выступать. Это было взвешенное и обдуманное решение. Мы основывались на том, как эта поездка повлияет на мое состояние, в особенности на подготовку к Олимпийским играм в Токио, которые начинаются через 4 недели после чемпионата", - написала Клишина в инстаграме.

"В ситуации с COVID-19 ещё осталось много существенных препятствий, особенно связанных с перелётами. Длиннейший путь в Чебоксары с тремя стыковками вряд ли сыграл бы на пользу моей спортивной форме", - подчеркнула спортсменка.

"Поэтому мы решили готовиться в штатах и настраиваемся выступить на соревнованиях здесь в начале июля, после окончания чемпионата США (он длится 2 недели и является закрытым, и в это время других стартов в штатах не проводится)", - отметила она.

Чемпионат России пройдет в столице Чувашии с 23 по 27 июня.