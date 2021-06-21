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Путин обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ-2022

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил с президентом ФИФА Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре", - сказал Песков.

По его словам, Путин и Инфантино затронули и тему наследия российского чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году. Россия проводила предыдущий ЧМ, в 2018 году.

футбол Владимир Путин

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