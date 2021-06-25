Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ-2022 по футболу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани вопрос подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждена тематика подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 г. Достигнута договоренность о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учетом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия", - говорится в сообщении.

Путин поблагодарил эмира Катара за его личное активное участие и за плодотворную работу представительной катарской делегации в недавнем Петербургском международном экономическом форуме, отметили в пресс-службе.

С обеих сторон выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтвержден обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие.

Условлено о контактах на различных уровнях.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Провести турнир в конце года, а не традиционным летом решено из-за слишком жаркой погоды в стране в середине года.

В 2018 году чемпионат мира проходил в России