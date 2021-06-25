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Газзаев назвал стоячим футбол Дзюбы на Евро-2020

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, ныне – депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что капитан национальной команды Артем Дзюба недостаточно подвижно играл в матчах чемпионата Европы-2020.

СпортДзюба забил четыре мяча "Тамбову" и стал лучшим бомбардиром РПЛЧитать подробнее

"Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча "Тамбову", это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу", отвечая на соответствующий вопрос.

На Евро-2020 Дзюба отметился голевой передачей в игре с Финляндией (1:0) и голом с пенальти в матче с Данией (1:4). Заняв четвертое место в своей группе, сборная России не смогла попасть в плей-офф.

футбол Евро-2020

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