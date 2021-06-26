Россиянин Медведев завоевал одиннадцатый титул ATP в карьере
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Сэма Куэрри в финальном матче турнира категории ATP 250 Mallorca Championships на Мальорке.
Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 2 минуты.
Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), Куэрри идет на 60-й строчке.
Для Медведева этот титул стал 11-м на турнирах, проходящих под эгидой ATP.
Призовой фонд турнира Mallorca Championships составляет 720 тыс. евро.