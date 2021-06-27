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Волков проиграл Гану на турнире UFC в Лас-Вегасе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Волков потерпел поражение от представителя Франции Сирила Гана.

Поединок между бойцами прошел в рамках главного боя турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США). Он растянулся на все пять раундов, победа француза зафиксирована единогласным решением судей.

На счету 32-летнего Волкова девять поражений при 33 победах в смешанных единоборствах. Последнюю из них он одержал 7 февраля утром по московскому времени, нокаутировав 41-летнего нидерландца Алистара Оверима в главном поединке турнира UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Что касается 31-летнего Гана, у него девять побед в девяти поединках. Предыдущая – над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком 27 февраля на турнире UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе.

UFC

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