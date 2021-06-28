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Александрова первой из представителей РФ вышла во второй круг Wimbledon

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку во второй круг турнира Большого шлема в Уимблдоне.

В стартовом раунде Wimbledon-2021 она нанесла поражение представительнице Германии Лауре Зигемунд – 6:1, 6:3. Продолжительность игры составила 58 минут.

Александрова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 36-е место, Зигемунд – 54-е.

Александрова стала первой из представителей российского тенниса, которая пробилась во второй круг турнира в Уимблдоне. Следующей ее соперницей будет победительница пары Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) – Алина Калинская (Россия).

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