Джокович вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема в Уимблдоне.

В стартовом раунде Wimbledon-2021 он нанес поражение 253-й ракетке мира британцу Джейку Дрейперу – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Дрейпер стал участником турнира благодаря предоставленному ему организаторами специального приглашению (wild card).

Продолжительность игры составила 2 часа.

Джокович является действующим и пятикратным победителем турнира в мужском одиночном разряде.

В 2020 году Wimbledon не проводился из-за пандемии коронавируса.