Поиск

Кудерметова, Калинская и Кузнецова выбыли из турнира в Уимблдоне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Три российские теннисистки потерпели поражения в матчах первого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.

В стартовом круге Wimbledon-2021 Вероника Кудерметова (№32 в рейтинге Женской теннисной ассоциации) проиграла представительнице Швейцарии (66) – 6:3, 1:6, 9:11).

Анна Калинская (109) уступила колумбийке Марии Камиле Осорио Серрано (94) – 6:1, 0:6, 4:6. Обе спортсменки пробились в основную сетку турнира через квалификацию. Колумбийка во втором круге сыграет с ранее вышедшей в эту стадию россиянкой Екатериной Александровой.

Светлана Кузнецова (40) проиграла прошедшей квалификацию нидерландке Лесли Керкхове (174) – 3:6, 3:6.

теннис

Новости по теме

Новости

Рублев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Евро-2020

Сборная Испании со счетом 5:3 победила Хорватию в 1/8 финала

Сборная Испании со счетом 5:3 победила Хорватию в 1/8 финала

Александрова первой из представителей РФ вышла во второй круг Wimbledon

Джокович вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Нурмагомедов заявил о попытках UFC вернуть его в спорт

Евро-2020

Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Евро-2020

Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Полиция начала розыск виновницы завала на гонке "Тур де Франс"

Полиция начала розыск виновницы завала на гонке "Тур де Франс"

Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Серена Уильямс не выступит на Олимпиаде в Токио

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код