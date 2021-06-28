Кудерметова, Калинская и Кузнецова выбыли из турнира в Уимблдоне
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Три российские теннисистки потерпели поражения в матчах первого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.
В стартовом круге Wimbledon-2021 Вероника Кудерметова (№32 в рейтинге Женской теннисной ассоциации) проиграла представительнице Швейцарии (66) – 6:3, 1:6, 9:11).
Анна Калинская (109) уступила колумбийке Марии Камиле Осорио Серрано (94) – 6:1, 0:6, 4:6. Обе спортсменки пробились в основную сетку турнира через квалификацию. Колумбийка во втором круге сыграет с ранее вышедшей в эту стадию россиянкой Екатериной Александровой.
Светлана Кузнецова (40) проиграла прошедшей квалификацию нидерландке Лесли Керкхове (174) – 3:6, 3:6.