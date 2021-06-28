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Хачанов вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема Wimbledon.

В первом круге соревнования он добился победы над американцем Маккензи Макдональдом – 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность игры составила 2 часа 50 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов фигурирует на 29-й строчке, Макдональд – на 108-й.

Следующим соперником россиянина будет победитель пары Егор Герасимов (Болгария) – Джей Кларк (Великобритания).

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