Рублев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение аргентинцу Федерико Дельбонису в матче первого круга турнира Большого шлема Wimbledon.
Результат встречи – 4:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Рублева. Спортсмены провели на корте 2 часа 15 минут.
В настоящее время Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место, а на турнире в Уимблдоне выступает в качестве его пятой ракетки. Дельбонис – на 47-й строчке.
Турнирная сетка выводит Рублева на победителя пары Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Ричардас Беранкис (Литва).