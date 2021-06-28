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Рублев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение аргентинцу Федерико Дельбонису в матче первого круга турнира Большого шлема Wimbledon.

Результат встречи – 4:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Рублева. Спортсмены провели на корте 2 часа 15 минут.

В настоящее время Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место, а на турнире в Уимблдоне выступает в качестве его пятой ракетки. Дельбонис – на 47-й строчке.

Турнирная сетка выводит Рублева на победителя пары Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Ричардас Беранкис (Литва).

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