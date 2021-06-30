Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал брата известного футболиста Александра Кокорина Кирилла виновным в совершении административного правонарушения, и назначил ему в качестве наказания штрафа.

"Кирилл Кокорин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Аналогичное наказание было наложено и на друга Кокорина Карена Григоряна.

По данным СМИ, Кокорин и Григорян были задержаны после того, как не стали по просьбе сотрудников полиции переставлять автомобиль, который припарковали рядом с местом оцепления.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Кирилла Кокорина к 1,5 годам колонии за драку. Также в колонию были отправлены его брат, Александр Кокорин и футболист Павел Мамаев.

В настоящее время все находятся на свободе, Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность.