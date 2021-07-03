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"Тампа" в третий раз победила "Монреаль" в серии финала Кубка Стэнли

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" одержали третью победу над "Монреалем" в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей на льду "Монреаля", - 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) в пользу "Тампы".

В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Тампы".

Следующий матч серии пройдет в Монреале в ночь на 6 июля по московскому времени.

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