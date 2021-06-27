Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Мазепин финишировал последним

Макс Ферстаппен празднует победу в Гран-при Штирии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Штирии в Австрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третьим финишную черту пересек напарник Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Никита Мазепин из Haas стал последним из финишировавших, 18-м. Всего на старт вышли болиды 20 пилотов.

Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете, набрав 156 очков. На втором месте идет семикратный и действующий чемпион Хэмилтон (138), на третьем – мексиканец Серхио Перес из Red Bull (96).

Мазепин, как и его напарник по Haas финн Мик Шумахер, входят в группу пилотов, не набравших ни одного балла.