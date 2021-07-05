Международный союз биатлонистов погасил долг перед IBU

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил о погашении долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

"Долг перед IBU погашен", - сказал Майгуров "Интерфаксу".

В июле 2020 года Майгуров сообщил, что долг СБР перед IBU составлял порядка 300 тыс. евро. Выплата долга является одним из критериев полноценного восстановления членства СБР в IBU.

СБР был ограничен в правах с декабря 2017 года на фоне допингового скандала. Российские биатлонисты могут выступать на международных стартах под российским флагом, однако, россияне не имеют права голоса на заседании исполкома IBU.