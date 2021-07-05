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Вратарь "Коламбуса" и сборной Латвии по хоккею умер в возрасте 24 лет

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вратарь Матисс Кивлениекс, выступавший в составе сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею-2021, скончался на 25-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии.

Причина смерти не указывается.

"Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте! Уход Матисса - большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа", - говорится в сообщении.

На родине Кивлениекс выступал за рижскую "Призму", с 2020 года является вратарем клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус". На его счету восемь матчей в НХЛ.

хоккей

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