"Валенсия" предложила Черышеву искать новый клуб

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер испанского футбольного клуба "Валенсия" Хосе Бордалас не рассчитывает на российского полузащитника Дениса Черышева в следующем сезоне, сообщает Onda Deportiva.

Отмечается, что свою позицию по будущему футболиста тренер высказал самому Черышеву.

30-летний Черышев выступает в "Валенсии" с 2018 года. До этого защищал цвета "Севильи", "Вильярреала", а также "Реала", воспитанником структуры которого он является.