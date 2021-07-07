Джокович вышел в полуфинал турнира в Уимблдоне

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне.

В четвертьфинале Wimbledon-2021 он нанес поражение венгру Мартону Фучовичу, занимающему в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 48-е место. Результат встречи – 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Джоковича. Участники матча провели на корте 2 часа 16 минут.

Борьбу за выход в финал серб поведет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Денис Шаповалов. В настоящее время в их матче идет решающий, пятый сет.

Джокович является действующим и пятикратным победителем турнира в мужском одиночном разряде.

В 2020 году Wimbledon не проводился из-за пандемии коронавируса.