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Определились все полуфиналистки турнира в Уимблдоне

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - По итогам матчей 1/4 финала, прошедших во вторник, сформировались пары полуфинальной стадии турнира Большого шлема Wimbledon в Великобритании в женском одиночном разряде.

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В одной из пар первая ракетка мира австралийка Эшли Барти встретится с немкой Анжелик Кербер, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 28-е место.

В четвертьфинале Барти нанесла поражение своей соотечественнице Айле Томлянович (№75 в мировом рейтинге) – 6:1, 6:3. В свою очередь, Кербер нанесла поражение чешской теннисистке Каролине Муховой (22) – 6:2, 6:3).

Вторую полуфинальную пару составили четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Чехии Каролина Плишкова (13).

В 1/4 финала Соболенко оказалась сильнее Онс Жабер из Туниса (24) – 6:4, 6:3, а Плишкова взяла верх над швейцаркой Виктории Голубич – 6:2, 6:2.

Полуфиналы пройдут 8 июля, финал – 10 июля.

теннис

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