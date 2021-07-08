Экс-игрок НХЛ Марио Кемпе покинул ЦСКА

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб расстался со шведским нападающим Марио Кемпе.

"Марио Кемпе покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Благодарим Марио за годы, проведённые в клубе, за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Кемпе играл за ЦСКА с 2019 года. У него за плечами также опыт выступлений в клубе Национальной хоккейной лиги "Аризона" и команде Континентальной хоккейной лиги "Витязь" (Подольск).

В прошедшем сезоне 32-летний Кемпе провел в регулярном чемпионате КХЛ за ЦСКА 34 матча и набрал 22 (11+11 по системе "гол+пас") очка. В плей-офф на его счету 12 матчей.