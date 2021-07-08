Экс-гонщик Tinkoff-Saxo Саган выбыл из "Тур де Франс"
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Словацкий гонщик велокоманды Bora–Hansgrohe Петер Саган не вышел на 12-й этап супермногодневки "Тур де Франс", сообщает пресс-служба соревнования.
Таким образом, спортсмен выбывает из "Тур де Франс".
Как сообщалось, 31-летний Саган испытывает боли в колени, что и привело к решению завершить выступления на "Тур де Франс"-2021.
После 11-го этапа Саган занимал 109-е место в генеральной классификации.
В 2015-2016 годы Саган выступал за ныне не существующую российскую команду Tinkoff-Saxo. Он – победитель 14 этапов на гранд-турах, в том числе в составе Tinkoff-Saxo.
🚨 🇸🇰 @petosagan will not take to the start-line of the 12th stage!— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021
🚨 🇸🇰 @petosagan ne prendra pas le départ de cette 12ème étape ! #TDF2021 pic.twitter.com/WB1TjJoHVY