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Экс-гонщик Tinkoff-Saxo Саган выбыл из "Тур де Франс"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Словацкий гонщик велокоманды Bora–Hansgrohe Петер Саган не вышел на 12-й этап супермногодневки "Тур де Франс", сообщает пресс-служба соревнования.

Таким образом, спортсмен выбывает из "Тур де Франс".

Как сообщалось, 31-летний Саган испытывает боли в колени, что и привело к решению завершить выступления на "Тур де Франс"-2021.

После 11-го этапа Саган занимал 109-е место в генеральной классификации.

В 2015-2016 годы Саган выступал за ныне не существующую российскую команду Tinkoff-Saxo. Он – победитель 14 этапов на гранд-турах, в том числе в составе Tinkoff-Saxo.

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