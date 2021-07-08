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В Госдуме поддержали отставку Черчесова

Глава профильного комитета выступил и за реформы в детско-юношеском футболе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддержал решение Российского футбольного союза отправить Станислава Черчесова в отставку с поста главного тренера сборной России.

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"Думаю, это тяжелое, но верное решение. Приходя на такую должность, профессионал понимает, что от него ждут результата. И не только РФС - миллионы болельщиков. Как минимум, команда должна была продемонстрировать волю к победе и красивую игру", - цитирует пресс-служба комитета Пайкина.

"Однако увольнение тренера не решит системных проблем в развитии детско-юношеского футбола и формировании сборной команды страны. Мы настаиваем на выработке ясной политики и четкой программы действий РФС, направленных на развитие футбола. В основе этой стратегии должны быть воспитание новой смены российских спортсменов, инвестиции в развитие детско-юношеских спортивных школ. Не только тренеров нужно менять - игроков растить", - добавил он.

Ранее в четверг сообщалось, что РФС расторг контракт с Черчесовым и его тренерским штабом и приступил к поиску новых специалистов.

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