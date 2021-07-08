Павел Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Чемпион мира-1990 в составе сборной России Павел Буре будет представлять интересы Федерации хоккея России во всех зарубежных инстанциях в качестве специального представителя ФХР по международным делам.

О соответствующем назначении специальным представителем пресс-служба ФХР объявила в четверг.

"Он будет курировать международные отношения, представлять интересы федерации во всех зарубежных инстанциях, представлять Россию в Совете ИИХФ в случае его избрания в этот орган", - говорится в сообщении.

По словам 50-летнего Буре, назначение на эту должность стало для него "важным событием".

"Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею, как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредствителя федерации по международным делам. Постараюсь сделать все возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания", - сказал Буре.

"Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийский игры в Пекине. Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе, острые темы с руководством ИИХФ и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах", - отметил он.

По словам Буре, "ФХР многого добилась в этой сфере".

"Но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его", - добавил прославленный хоккеист.

Буре является чемпионом мира-1990, серебряным призером ОИ-1998 и бронзовым ОИ-2002. Он - лучший бомбардир ОИ-1998 в Нагано и трижды лучший снайпер чемпионата Национальной хоккейной лиги, первый в истории российский хоккеист, чей номер увековечен клубом НХЛ, член трех музеев хоккейной славы.