Макгрегор получит за бой с Порье минимум $3 млн

Порье получит существенно меньше

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Гонорар ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора за поединок против американца Дастина Порье составит гарантированные $3 млн, сообщает Sporting Free.

Также он получит долю от продажи платных трансляций боя, которая составит 60%. В итоге общая сумма выплат ирландцу может составить до $10 млн.

Что касается Порье, его гонорар за участие в поединке с Макгрегором будет скромнее – от $1 млн. С учетом 40-процентной доли от продажи трансляций он может получить до $3 млн.

Бой Макгрегор – Порье пройдет в ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе. Он состоится в рамках главного события турнира UFC 264.

Соперники проведут между собой уже третий поединок. 24 января Порье победил Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби, нокаутировав ирландца во втором раунде.

Перед этим Порье и Макгрегор дрались в 2014 году, и тогда ирландский боец победил нокаутом в первом раунде.

На счету бывшего временного чемпиона UFC в легком весе 32-летнего Порье в смешанных единоборствах 27 побед (13 – нокаутом) и шесть поражений (два – нокаутом). 32-летний Макгрегор выиграл 22 боя (19 – нокаутом), потерпел пять поражений (одно – нокаутом). Оба проигрывали россиянину Хабибу Нурмагомедову, которому сейчас тоже 32 года, но он завершил карьеру.