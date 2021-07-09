Итальянец Берреттини вышел в финал Уимблдона
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в полуфинальной встрече турнира Большого шлема Уимблдон, который проходит в Лондоне.
Берреттини выиграл матч со счетом 6:3, 6:0, 6:7 (3:6), 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 37 минут.
Итальянец занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Хуркач идет на 18-й позиции.
Соперником Берреттини в финальном матче станет победитель второго полуфинала, в котором сыграют лидер мирового рейтинга и действующий победитель турнира серб Новак Джокович и канадец Денис Шаповалов (12). Финал пройдет 11 июля.