Велокоманда Marathon-Tula выступит на Кубке наций в Санкт-Петербурге

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская велокоманда Marathon-Tula выступит в Санкт-Петербурге на этапе Кубка наций на треке с 8 по 11 июля.

"В Санкт-Петербурге стартует вся спринтерская группа команды: Александр Дубченко, Павел Ростов, Дмитрий Нестеров, Даниил Комков, Серафима Гришина", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

"Дубченко выступит в кейрине, спринте и гите на 1000 м, как и Павел Ростов. Оба, а также Нестеров и Комков в заявлены на командный спринт. Серафима Гришина стартует во всех индивидуальных спринтерских видах программы. Для нее эти соревнования станут первыми столь серьезным стартом на международном уровне", - отмечается в сообщении.

"У "темповиков" в составе Marathon-Tula выступят Диана Климова (гонка с выбыванием, мэдисон), Гульназ Хатунцева (омниум, мэдисон), Артур Ершов (омниум, мэдисон) и Сергей Ростовцев (гонка с выбыванием, мэдисон)", - подчеркнули в команде.

Между тем, из состава команды на Кубок наций Климова, Хатунцева, Дубченко готовятся выступить и на Олимпийских играх в Токио.

"Тамара Дронова выступит в Токио в велоспорте на шоссе и сейчас сосредоточена на этих гонках в своей подготовке, старт в Санкт-Петербурге она пропустит", - сообщили в Marathon-Tula.

Генеральный менеджер команды Александр Егоров выразил надежду, что ее гонщики проявят себя, в частности, в командном спринте.

"Думаю, конкуренция будет серьезной, на эти соревнования заявилось большое количество команд из разных стран мира. Ждем от ребят лучшие секунды в командном спринте", - сказал Егоров.

"В индивидуальных спринтерских видах им тоже по силам побороться за высокие места. Диана Климова и Гульназ Хатунцева ставят себе целью призовое место в мэдисоне на Кубке наций", - отметил он.

Кубок наций призван заменить в календаре UCI Кубок мира. Первый этап соревнований состоялся в Гонконге, этап в Великобритании был отменен, этап в Кали - перенесен из-за пандемии коронавируса. В июне было объявлено, что Санкт-Петербург примет один из стартов в рамках этих соревнований.

В программе российского этапа Кубка наций - командные гонки, командный спринт, спринт, гит с места, гонки с выбыванием, омниум, кейрин, индивидуальные гонки. На этот турнир заявлено более 30 команд.