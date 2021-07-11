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Аргентина победила Бразилию и выиграла Кубок Америки по футболу

Месси впервые стал обладателем трофея

Аргентина победила Бразилию и выиграла Кубок Америки по футболу
Фото: Buda Mendes/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение национальной команде Бразилии в финале розыгрыша Кубка Америки.

Результат прошедшей на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро встречи – 1:0 в пользу аргентинцев. На 22-й минуте в их составе отличился Анхель Ди Мария.

Аргентина стала 15-кратным победителем турнира, сравнявшись по этому показателю с лидирующим Уругваем. При этом шесть раз получавший "Золотой мяч" Лионель Месси выиграл Кубок Америки впервые. Ранее награду высшего достоинства в составе сборной Аргентины он завоевал на Олимпиаде-2008.

На счету сборной Бразилии на Кубке Америки девять триумфов.

футбол

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