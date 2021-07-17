Шахматистка Горячкина прошла в 1/16 финала Кубка мира в Сочи

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Горячкина обыграла оппонентку из Соединенных Штатов Гулрухбегим Тохиржонову и прошла в 1/16 финала Кубка мира, который проходит в Сочи.

По итогам 1/32 финала россиянки Алина Кашлинская, Полина Шувалова, Александра Костенюк, Алиса Галлямова, Наталия Погонина, Лея Гарифуллина, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно также обыграли своих оппоненток.

В следующем раунде, который начнется в воскресение, состоятся матчи Горячкиной с Ольгой Баделка от Белоруссии, Погониной с представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой, Галлямовой с Кашлинской, Гуниной с Харикой Дронавалли от Индии, Шуваловой с Гарифуллиной, Костенюк со шведкой Пиа Крамлинг, Лагно с представительницей Монголии Батхуягийн Монгонтуул.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит параллельно с мужским и завершится 3 августа. Общий призовой фонд - $ 676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира.

На данный момент в турнир претенденток проходят Александра Горячкина в качестве победительницы в прошлый раз, Екатерина Лагно и Хампи Конеру от Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ.