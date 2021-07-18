Олимпийский комитет Южной Кореи запретил употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет Южной Кореи дал указание своим спортсменам, участвующим в токийской Олимпиаде, не употреблять в пищу продукты из японской префектуры Фукусима, сообщила японская газета "Иомиури симбун".

Официальный представитель южнокорейского олимпийского комитета сообщил изданию, что он предупредил спортсменов о нежелательности употреблять пищу, которая может содержать ингредиенты из Фукусимы, из-за "риска радиоактивного загрязнения", хотя оргкомитет Олимпиады и показал результаты тестов, которые свидетельствуют о безопасности продуктов из Фукусимы.

В 2011 году на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, вызванная мощным землетрясением и разрушительным цунами.

Южнокорейский олимпийский комитет во вторник развернет в отеле недалеко от олимпийской деревни "центр питания", где будут готовиться и затем доставляться блюда южнокорейским спортсменам. В центре будут работать, в частности, двадцать четыре южнокорейских шеф-повара и диетолога.