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Путин поручил создать группу для контактов с Катаром по подготовке ЧМ-2022

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин распорядился сформировать межведомственную рабочую группу по взаимодействию с Катаром по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководителем группы назначен помощник президента Игорь Левитин, ему в месячный срок поручено утвердить ее состав.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Владимир Путин Катар Игорь Левитин ЧМ-2022

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