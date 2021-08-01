"Ростов" потерпел второе поражение подряд в ЧР по футболу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Воскресный матч 2-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов"-"Зенит" завершился победой гостей из Санкт-Петербурга.

Результат встречи в Ростове-на-Дону - 2:4. В составе "Зенита" голы забили Александр Ерохин (29 и 95 минуты), Сердар Азмун (35, пенальти) и Вендел (75). За хозяев отличился Николай Комличенко (45+2, пенальти) и Максим Осипенко (85).

"Зенит" одержал вторую победу подряд. "Ростов", который тренирует наставник сборной России по футболу Валерий Карпин, потерпел второе кряду поражение. 23 июля на своем поле ростовчане уступили московскому "Динамо" (0:2).