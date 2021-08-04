Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении Луи ван гала в качестве главного тренера национальной команды страны.

Соглашение с 69-летним специалистом будет действовать до чемпионата мира-2022 включительно.

В этой должности ван Гал сменит Франка де Бура, при котором сборная Нидерландов дошла лишь до 1/8 финала прошедшего летом нынешнего года чемпионата Европы-2020.

Ван Гал уже возглавлял сборную страны – с 2000 по 2001 и с 2012 по 2014 годы. Под его руководством команда стала бронзовым призером ЧМ-2014. Кроме того, он приводил к триумфам в чемпионатах своих стран АЗ, "Аякс", "Барселону", "Баварию". С "Аяксом" он также выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок (ныне – клубный ЧМ), с "Барселоной" - Суперкубок УЕФА.