Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Вену

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину, прилетел из Токио в Вену.

Как следует из данных сайта Flightradar24, самолет Boeing-777 Austrian Airlines, выполняющий рейс OS52 штатно приземлился в венском аэропорту.

Самолет не стал заходить в воздушное пространство Белоруссии по пути в Вену, и прошел через воздушное пространство стран Балтии.

Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу. Между тем источник в МИД Австрии сообщил "Интерфаксу", что уже в этот день Тимановская планирует вылететь из Вены в Варшаву.

В интервью ВВС Тимановская сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным. "Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она.

Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".

Ранее Тимановская распространила видеообращение к МОК, в котором заявила, что Национальный олимпийский комитет Белоруссии оказывает на нее давление. Сообщила, что ее пытаются вывезти из страны без ее согласия.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование деятельности белорусской делегации, связанное со скандалом вокруг Тимановской, и уже создал специальную комиссию, сообщил Адамс.