Белорусская бегунья Кристина Тимановская обратилась в МОК за помощью

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, раскритиковавшая на Олимпиаде в Токио чиновников своей страны, обратилась в МОК за помощью.

"Я прошу Международный Олимпийский Комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это", - заявила спортсменка (видео опубликовано на странице Белорусского фонда спортивной солидарности).

Как сообщалось, Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала чиновников за то, что ее без обсуждений со спортсменкой решили включить в эстафету 4 по 400 метров.

НОК Белоруссии позже отозвал заявку на участие спортсменки в Олимпиаде "в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки". Тимановская была заявлена на участие в забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.

Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в воскресенье, что Тимановскую "насильно вывозят из Токио", ее привезли в аэропорт.

Позже фонд сообщил о том, что "глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного Олимпийского Комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской".

"Сейчас Кристина находится под защитой полиции", - заявили в фонде.

Тимановскую решили включить в состав эстафетной команды после того, как три белорусские легкоатлетки не были допущены к участию в Олимпийских играх. Это прыгунья в высоту Мария Жодик и две бегуньи - Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.