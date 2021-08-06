МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на ОИ в Токио

Решение Комитета обусловлено инцидентом с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации двух тренеров белорусской сборной на Олимпиаде в Токио в связи со скандалом вокруг легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской.

Как сообщает МОК, аккредитации лишены тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич. Они по требованию МОК уже покинули Олимпийскую деревню.

Эта мера, отмечается в сообщении комитета, принята "в интересах благополучия спортсменов из Белоруссии, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры".

Накануне представитель МОК Марк Адамс сказал журналистам, что в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии в связи со скандалом вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. По его словам, Комитет "быстро отреагировал" на ситуацию и теперь проводит беседы с белорусскими и другими спортсменами.

Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала белорусских спортивных чиновников, заявивших ее на участие в эстафете 4 по 400 метров - не профильную для нее дисциплину - не спросив и даже не уведомив спортсменку. После этого НОК Белоруссии снял ее с соревнований и решил увезти на родину, сославшись на "эмоционально-психологическое состояние" бегуньи. Позже Тимановская заявила, что белорусские власти пытаются вывезти ее из Токио против ее воли, и попросила МОК о помощи.

Представители белорусской делегации привезли спортсменку в аэропорт Токио, чтобы увезти в Белоруссию, но там она обратилась за защитой к японской полиции. Ночь на понедельник спортсменка провела в отеле токийского аэропорта под охраной полиции Японии.

4 августа при содействии МОК и посольства Польши в Японии Тимановская в облет Белоруссии отправилась в Австрию, а оттуда - в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

Поучаствовать в забеге на 200 метров, в котором она изначально должна была соревноваться, спортсменке в итоге не удалось.

В интервью телерадиокорпорации ВВС Тимановская заявила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным. "Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она.