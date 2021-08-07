Поиск
Пляжный волейбол04:00Мужчины, Финал  Норвегия РоссияПодробнее

Сборная Аргентины по волейболу стала бронзовым призером Олимпиады

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной Аргентины обыграли соперников из Бразилии в матче за бронзу Олимпиады-2020 в Токио.

Аргентинцы победили с результатом 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Сборная Аргентины повторила свой лучший результат на Олимпийских играх, завоевав медали впервые с Олимпиады-88 в Сеуле, где аргентинцы также выиграли бронзу.

Бразилия является действующим олимпийским чемпионом. Новый победитель Олимпиады определится в финале, где встретятся сборные России и Франции, матч начнется в субботу в 15:15 мск.

Олимпиада-2020

Новости по теме

Новости
Олимпиада-2020

Мужская сборная США по баскетболу в 16-й раз выиграла Олимпиаду

Олимпиада-2020

Россияне Красильников и Стояновский заработали серебро ОИ в пляжном волейболе

Олимпиада-2020

Олимпиада. 7 августа. Онлайн

Олимпиада. 7 августа. Онлайн
Олимпиада-2020

Четыре медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Четыре медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады
Олимпиада-2020

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады

Олимпиада-2020

Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады

Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады
Олимпиада-2020

Российский борец вольного стиля Садулаев вышел в финал Олимпиады

Олимпиада-2020

Польская скалолазка побила принадлежавший россиянке рекорд мира

Польская скалолазка побила принадлежавший россиянке рекорд мира
Олимпиада-2020

Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу ОИ

Олимпиада-2020

Теннисистка Веснина заявила, что скрывала травмы на Олимпиаде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код