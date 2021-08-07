Сборная Аргентины по волейболу стала бронзовым призером Олимпиады

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной Аргентины обыграли соперников из Бразилии в матче за бронзу Олимпиады-2020 в Токио.

Аргентинцы победили с результатом 3:2 (25:23, 20:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Сборная Аргентины повторила свой лучший результат на Олимпийских играх, завоевав медали впервые с Олимпиады-88 в Сеуле, где аргентинцы также выиграли бронзу.

Бразилия является действующим олимпийским чемпионом. Новый победитель Олимпиады определится в финале, где встретятся сборные России и Франции, матч начнется в субботу в 15:15 мск.